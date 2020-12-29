بالوثيقة .. نائب يطالب الكاظمي احالة مدير التقويم والامتحانات ومعاونه الى لجان طبية للكشف عن قدراتهم العقلية

2020/12/29 | 19:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

طالب النائب عبد الهادي السعداوي ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى ، إحالة المدير العام للتقويم والامتحانات ومعاونه الى لجان طبية للكشف على قدراتهم العقلية والنفسية بسبب اضطرابات نفسية وعقلية في تصرفاتهم اثناء الدوام الرسمي مما يتطلب احالتهم الى لجان طبية للحفاظ على سمعة المؤسسة التربوية.

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