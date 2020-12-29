رغم تشكي كردستان : شركة جينل اينرجي تستلم 11.5 مليون دولار من الاقليم

2020/12/29 | 19:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة…

اعلنت شركة جينل اينرجي النفطية ، الثلاثاء، وهي احدى شركات النفطية الاجنبية العاملة في كردستان تسلمها مدفوعات من حكومة الاقليم بلغت قيمتها 11.5 مليون دولار عن مبيعات النفط لشهر تشرين الثاني الماضي.

ونقل موقع (اي كورد ديلي ) في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن بيان لشركة جينل اينرجي قوله إن” الشركاء في حقل طقطق النفطي قد تلقوا دفعة إجمالية قدرها 3.8 مليون دولار ، مع نصيب جينيل الصافي من المدفوعات بلغ 2.1 مليون دولار”.

واضاف أن ” شركائها في حقل طاوكي النفطي تلقوا دفعة اجمالية بلغت 38.5 مليون دولار من حكومة الاقليم وبلغ صافي حصة شركة جينل انيرجي 9.4 مليون دولار”، مشيرا الى أن ” المبيعات سيتم تضمينها مع حقل سارتا في الفواتير المتعلقة بشهر كانون الاول من عام 2020 فصاعدا “.

يذكر ان شركة جينل اينرجي هي شركة مستقلة للتنقيب عن النفط والغاز مدرجة في بورصة لندن ويقع مقرها الرئيسي هناك ومكاتبها في أنقرة وأربيل ، وهي أكبر منتج للنفط المستقل وأكبر مالك للاحتياطيات والموارد في الاقليم ، فيما تملك الشركة تراخيص في حقول سارتا وطقطق وطاوكي في اقليم كردستان العراق.

يشار الى أن حكومة الاقليم طالما تذرعت بغياب الاموال وعدم دفع رواتب موظفيها بحجة عدم تسليمها من بغداد، على الرغم من وجود اموال صادراتها النفطية التي لايعرف الى اين تذهب ودفعها ملايين الدولارات للشركات النفط الاجنبية العاملة هناك.



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