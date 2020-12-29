2020/12/29 | 19:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الشمال الشرقي لسوريا ومنذ قرابة أسبوعين تخوض "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) امتحانا صعبا، ميدانه هو بلدة عين عيسى عاصمتها الإدارية والسياسية، والتي تحاول روسيا ونظام الأسد اختراقها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة تهدد طموح موسكو.. "قسد" تقاتل الروس بشراسة في شرق سوريا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة تهدد طموح موسكو.. "قسد" تقاتل الروس بشراسة في شرق سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).