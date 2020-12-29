كم سيوفر خفض رواتب الرئاسات الثلاث؟

2020/12/29 | 19:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

اوضحت لجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، حجم الاموال المتوفرة من عملية خفض رواتب الرئاسات الثلاث.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “الضريبة التي فرضت على الراتب الكلي للرئاسات الثلاث ضمن الموازنة والتي تبلغ نسبتها 40% ستوفر اكثر من نصف تريليون دينار عراقي شهرياً”.

واضاف ان “هذه الاموال يجب ان تبوب بشكل صحيح للاستفادة منها في سد العجز بالموازنة التشغيلية”، مبينا ان “الحكومة يقع على عاتقها تضمين إيرادات المشتقات النفطية الداخلية ضمن الموازنة كونها لا تذهب الى خزينة الدولة وتوفر حجم كبير من الاموال”.

وكانت الموازنة العامة لعام 2021 تضمنت فرض ضريبة على الراتب الكلي للرئاسات الثلاث بنسبة 40%.



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