الحداد : ستجري مناقشات جدية ومكثفة باتجاه تقليل النفقات غير الضرورية من الموازنة 

2020/12/29 | 19:54 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلن نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد إن رئاسة المجلس واستناداً الى المادة 58/ثانياً من الدستور العراقي أعلنت تمديد الفصل التشريعي الأول الحالي 30 يوماً اعتباراً من 3 كانون الثاني 2021 وحتى 3 شباط 2021، وذلك لإنجاز عدد من القوانين المهمة من بينها قانون الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2021.

الحداد أكد في بيان تلقت “خبر برس ” نسخة منه ، أن الاجراءات التشريعية لإنجاز قانون الموازنة الإتحادية قد تستغرق من 20 – 30 يوماً، وأن المجلس سيبدأ بالقراءة الأولى لمشروع القانون مطلع شهر كانون الثاني المقبل.

نائب رئيس المجلس أوضح بالقول: ” ستجري مناقشات جدية ومكثفة بإتجاه تقليل النفقات غير الضرورية في قانون الموازنة، وتخفيض نسبة العجز لصالح الطبقات الوسطى والفقيرة وذوي الدخل المحدود”.

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