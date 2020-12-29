مقترح عراقي الى السعودية لاستثمار شريط تراثي على دجلة

2020/12/29 | 19:55 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



اكد وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم، عن عرض شريط بغداد التراثي الى الاستثمار، كاشفاً عن طرحه مقترح لاستثمار هذا الشريط من قبل شركات سعودية.

وذكر ناظم في صتريح صحافي أن "الشريط التراثي في بغداد الذي يبلغ امتداده كيلو متر على ضفاف دجلة، نسعى الى ايجاد مستثمر لاعادة تأهيله"، مبيناً ان "الشريط الثقافي يشمل سوق الصفافير والمراقد والجوامع المحيطة به وشارع المتنبي وبيت الوالي واماكن اخرى".

واضاف ناظم "نسعى بالتحرك نحو جهات دولية لتستثمر هذه الاماكن، واقترحت في المجلس التنسيقي العراقي- السعودي، ان يعهد الشريط الثقافي في بغداد الى شركات سعودية".

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