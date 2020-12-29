في موازنة العام المقبل.. المالية النيابية تزف بشرى لهذه الفئة

2020/12/29 | 19:55 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت اللجنة المالية النيابية، تضمين تخصيصات المحاضرين والمشمولين بقرار 315 في موازنة العام المقبل.&n...

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