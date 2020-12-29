طلب بإحالة مسؤولين في التربية إلى لجنة طبية لهذا السبب

2020/12/29 | 19:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالب عضو اللجنة المالية في البرلمان، النائب عبد الهادي موحان، الثلاثاء، بإحالة المدير العام للمديرية العامة للتقويم والامتحانات ومعاونه الى اللجان الطبية، قائلاً انهما يعانيان من “اضطرابات عقلية”.وأظهرت وثيقة، حصلت عليها “الايام”، أن “النائب عبد الهادي موحان خاطب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، […]

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