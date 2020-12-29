البرلمان يحدد موعد القراءة الأولى لموازنة 2021

2020/12/29 | 19:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حدد نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد، الثلاثاء، موعد القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021.

وقال الحداد في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (29 كانون الاول 2020)، إن "رئاسة المجلس واستناداً الى المادة 58/ثانياً من الدستور العراقي أعلنت تمديد الفصل التشريعي الأول الحالي 30 يوماً اعتباراً من 3 كانون الثاني 2021 وحتى 3 شباط 2021؛ وذلك لإنجاز عدد من القوانين المهمة من بينها قانون الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2021".

وأكد أن "الاجراءات التشريعية لإنجاز قانون الموازنة الاتحادية قد تستغرق من 20 - 30 يوماً، وأن المجلس سيبدأ بالقراءة الأولى لمشروع القانون مطلع شهر كانون الثاني المقبل".

وتابع الحداد، "ستجري مناقشات جدية ومكثفة باتجاه تقليل النفقات غير الضرورية في قانون الموازنة، وتخفيض نسبة العجز لصالح الطبقات الوسطى والفقيرة وذوي الدخل المحدود".

وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر واحد.

وقال الحلبوسي في بيان لمكتبه الاعلامي تلقى "ناس" نسخة منه (29 كانون الاول 2020)، إن "مجلس النواب يمدد فصله التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة لمدة شهر واحد، وذلك لإكمال العديد من التشريعات المهمة للفترة المقبلة، ومن ضمنها مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 الذي وصل اليوم إلى مجلس النواب".

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