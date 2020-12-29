شاهد صورة تجمع الشهيد سليماني مع الشهيد محمد باقر الحكيم

2020/12/29 | 19:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة جمعت الشهيد الفريق قاسم سليماني مع المرجع الكبير السيد محمد باقر الحكيم الذي استهضد بتفجير ارهابي في النجف اس...

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