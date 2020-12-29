إيران تستجيب لطلب العراق وتستأنف ضخ الغاز بشكل عاجل

2020/12/29 | 19:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الطاقة الإيراني من العاصمة العراقية بغداد أن طهران تعهدت للحكومة العراقية باستئناف ضخ الغاز الايراني بشكل عاجل....

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