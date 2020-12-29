النقل للفرات نيوز: غداً توقيع العقد مع دايو رسمياً لتنفيذ ميناء الفاو

2020/12/29 | 19:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة النقل، ان شركة الموانئ العراقة التابعة لها ستوقع غداً الأربعاء، مع شركة دايو الكورية، عقد تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير.

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