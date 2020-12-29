الحداد: البرلمان سيباشر القراءة الأولى للموازنة مطلع الشهر المقبل

2020/12/29 | 19:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد، اليوم الثلاثاء، ان الاجراءات التشريعية لإنجاز قانون الموازنة الإتحادية قد تستغرق من 20 – 30 يوماً، مشيرا الى ان المجلس سيبدأ بالقراءة الأولى لمشروع القانون مطلع شهر كانون الثاني المقبل.

وقال الحداد في بيان صحفي، إن “رئاسة المجلس واستناداً الى المادة 58/ثانياً من الدستور العراقي أعلنت تمديد الفصل التشريعي الأول الحالي 30 يوماً اعتباراً من 3 كانون الثاني 2021 وحتى 3 شباط 2021، وذلك لإنجاز عدد من القوانين المهمة من بينها قانون الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2021”.

واضاف الحداد أن “الاجراءات التشريعية لإنجاز قانون الموازنة الإتحادية قد تستغرق من 20 – 30 يوما”ًلافتا الى أن “المجلس سيبدأ بالقراءة الأولى لمشروع القانون مطلع شهر كانون الثاني المقبل”.

واكد انه “ستجري مناقشات جدية ومكثفة بإتجاه تقليل النفقات غير الضرورية في قانون الموازنة، وتخفيض نسبة العجز لصالح الطبقات الوسطى والفقيرة وذوي الدخل المحدود”.

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