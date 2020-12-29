ترامب يتصدر قائمة “أكثر الرجال إثارة للإعجاب” في الولايات المتحدة

2020/12/29 | 19:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قائمة الرجال الأكثر إثارة للإعجاب بالولايات المتحدة، وفقا لاستطلاع أجراه معهد “غالوب” أواخر العام الجاري ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء.

وقال 18% من المستجوبين إنهم يعجبون بدونالد ترامب، فيما أعطى 15% الأولوية لسلفه باراك أوباما (الذي تصدر القائمة خلال 12 سنة متتالية)، بينما حظي الفائز بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، جو بايدن، بإعجاب 6% فحسب من المستجوبين.



ويليه في القائمة كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي (3%).



كما تضم “العشرة” الأولى أيضا بابا الفاتيكان فرنسيس، ومؤسس شركة “تيسلا” إيلون موسك، والسيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، ومؤسس شركة “مايكروسوفت” بيل غيتس، ولاعب كرة السلة ليبرون جيمس، والدالاي لاما الحالي.

أما النساء الأكثر إثارة للإعجاب في البلاد، فحافظت زوجة الزعيم الأمريكي السابق، ميشيل أوباما، على المرتبة الأولى (10%) في قائمتهم.



أما المرتبة الثانية فاحتلتها نائبة الرئيس المنتخبة، كامالا هاريس، وتليها السيدة الأولى الأمريكية الحالية، ميلانيا ترامب.



وتوزعت المراتب السبع المتبقية في “العشرة” الأولى بين مقدمة البرامج التلفزيونية الأمريكية أوبرا وينفري، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والمرشحة السابقة لرئاسة الولايات المتحدة، هيلاري كلينتون، والسياسية الأمريكية ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز، والملكة البريطانية إليزابيث الثانية، وعضو المحكمة العليا في الولايات المتحدة، إيمي كوني باريت، وناشطة حماية البيئة غريتا تونبيرغ.

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