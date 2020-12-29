موزانة 2021.. الحداد يؤكد سعي البرلمان لاجراء نقاشات جدية ومكثفة لتقليل النفقات غير الضرورية

2020/12/29 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحداد : بعد تسلم رئاسة مجلس النواب لقانون الموازنة، ستجري مناقشات جدية ومكثفة باتجاه تقليل النفقات غير الضرورية. _____________

أعلن نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد إن رئاسة المجلس واستناداً الى المادة 58/ثانياً من الدستور العراقي أعلنت تمديد الفصل التشريعي الأول الحالي 30 يوماً اعتباراً من 3 كانون الثاني 2021 وحتى 3 شباط 2021، وذلك لإنجاز عدد من القوانين المهمة من بينها قانون الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2021.

الحداد أكد على أن الاجراءات التشريعية لإنجاز قانون الموازنة الإتحادية قد تستغرق من 20 - 30 يوماً، وأن المجلس سيبدأ بالقراءة الأولى لمشروع القانون مطلع شهر كانون الثاني المقبل.

نائب رئيس المجلس أوضح بالقول: " ستجري مناقشات جدية ومكثفة بإتجاه تقليل النفقات غير الضرورية في قانون الموازنة، وتخفيض نسبة العجز لصالح الطبقات الوسطى والفقيرة وذوي الدخل المحدود".

المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي 29 كانون الأول 2020

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