وزير الصحة يؤكد توفر الدرجات الوظيفية لخريجي العلوم في موازنة 2021

2020/12/29 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان رسمي

وزير الصحة والبيئة يلتقي ممثلي خريجي كليات العلوم ويؤكد توفير الدرجات الوظيفية لهم في موازنة 2021 .

استقبل السيد وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي عددا من ممثلي خريجي كليات العلوم في مقر الوزارة اليوم الثلاثاء 29 كانون الاول 2020

وبحضور عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور جواد الموسوي والسادة الوكلاء الاداري والفني للوزارة ،

وبين السيد الوزير خلال اللقاء جهود الوزارة والسعي المستمر من اجل الحصول على الدرجات الوظيفية لخريجي كليات العلوم وايصال صوتهم والمطالبة بكافة حقوقهم مؤكدا ان جميع الخريجين سيشملون بالتعيين في موازنة عام 2021 ،

بدورهم اشاد الخريجون وممثليهم بالجهود المبذولة من قبل السيد الوزير وتلبية لجميع المطاليب من خلال المطالبة بها والعمل على توفير الدرجات الوظيفية لشمولهم بالتعيين للعمل في المؤسسات الصحية .

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