بغداد بين مطرقة طهران وسندان واشنطن وحدادة تل أبيب - جواد بشارة

2020/12/29 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بشارة تصاعد التوترات في العراق مع اقتراب ذكرى وفاة سليماني يكشف الصراع المتفاقم في الأيام الأخيرة بين الحكومة في بغداد والميليشيات الموالية لإيران ، ويعكس ثقل الصراع على السلطة على الساحة الداخلية العراقية ، على رأس الحرب بين طهران وواشنطن.



سفارة الولايات المتحدة في بغداد اتي تعرضت لهجمات صاروخية مكثفة عدة مرات من قبل ميليشيات وفصائل مسلحة منفلتة وخارجة على القانون، منذ أكثر من أسبوع، اتهمت إيران والولا ......





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