لقاحات كوفيد 19 وفيروس كورونا: تحليل علمي مخلص ورأي طبي صدوق - مصعب قاسم عزاوي

2020/12/29 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: ما هو تقييمك العلمي ونصيحتك الطبية لأولئك المهتمين بمعرفة مخاطر وفوائد لقاحات فيروس كورونا المختلفة التي يتم التسويق لها راهناً؟مصعب قاسم عزاوي: من الناحية العلمية فإني لست متخصصاً في الأمراض الإنتانية أو علم الوبائيات أو في علم الفيروسات، حيث أن تخصصي العلمي الطبي السريري والبحثي الأكاد ......





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