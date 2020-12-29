مجلس الوزراء يصدر 5 قرارات اقتصادية

2020/12/29 | 20:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، 5 قرارات اقتصادية تتضمن التعاقد مع عدة شركات لتنفيذ مشاريع في العراق.

وهذه القرارات هي:

المجلس وافق على مضي وزارة النقل بإجراءات إبرام عقد جديد مع شركة (Kapier) الهولندية لبناء باخرتين بدلا من ٨ بواخر، بمبلغ 31 مليوناً و750 ألف دولار لكل باخرة، وإضافة مصعد (ELEVATOR) لكل باخرة.

وافق المجلس على تجديد العقد المبرم مع الهيئة المصرية العامة للبترول للعام المقبل ٢٠٢١ وبنفس الكمية العقدية البالغة (١٢) مليون برميل من نفط خام البصرة الخفيف، والشروط التعاقدية المعمول بها سابقا، مشترطاً التسديد ضمن المدة الزمنية التعاقدية، استثناءً من الضوابط رقم (٩) الصادرة من وزارة التخطيط.

أقر أيضاً الموافقة على تجديد العقد المبرم بين شركة مصافي الشمال وشركة (Aggreko Middle East) البريطانية/ فرع الإمارات العربية المتحدة، لغرض تأجير محطات توليد ذاتي لتشغيل مصافي صلاح الدين (١و٢) لمدة (6) أشهر، بالكميات وشروط والتزامات العقد الأصلي نفسها، استثناءً من الضوابط بسبب ظروف جائحة كورونا، التي أدت الى تأخير إجراءات الدعوة المباشرة الخاصة بشراء وحدات الطاقة.

وافق المجلس على استثناء طلبية لحفر (٢٢) بئرا في حقول ميسان - الوجبة الثالثة لصالح شركة نفط ميسان، من الفقرة (ثانيا/هـ) من الضوابط رقم (٣) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2) لسنة ٢٠١٤.

وافق على توصية المجلس الوزاري للخدمة الاجتماعية (37 لسنة 2019)، للمضي في إكمال إجراءات التعاقد من قبل محافظة بابل مع ائتلاف شركات (جيمس، التفويض، الجزيرة، GAMA، الاحتفاد)، على أن تتم عملية الإشراف والمتابعة الهندسية والفنية للمشروع من قبل المديرية العامة للماء والمجاري في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.

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