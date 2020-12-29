ايران تعلن استيفاء جزء من ديونها مع العراق بنظام المقايضة

2020/12/29 | 20:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت غرفة التجارة الإيرانية ـ العراقية المشتركة، أن ايران استوفت جزء من ديونها عبر المقايضة مع العراق.

وقال عضو غرفة التجارة الايرانية - العراقية المشتركة حميد حسيني، في تصريح لوكالة ارنا الإيرانية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان ايران استوفت جزءا من ديون العراق ازاء شراء الكهرباء منها، عبر المقايضة وقامت بشراء بعض السلع التي ستصل البلاد قريبا.

واشار الى تراجع حجم الصادرات غير النفطية الايرانية الى العراق خلال العام الحالي، واكد المسؤول التجاري الايراني ان عملية تصدير الكهرباء الى العراق لاتزال قائمة وتبلغ عائداتها السنوية 700 مليون دولار.

وبين ان اتفاقية تصدير الغاز الايراني الى العراق لم يتبق سوى 3 سنوات من صلاحية هذه الاتفاقية، وفي حال ان العراق لم ينجح خلال الفترة المتبقية في شراء الغاز من اقليم كردستان او لم يحصل على تقنية استخراج الغاز من حقوله، عند ذلك سيتم تمديد اتفاقية شراء الغاز مع ايران من جديد.

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