العراق يجدد عقدا لتوريد 12 مليون برميل من خام البصرة الخفيف إلى مصر

2020/12/29 | 20:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مجلس الوزراء موافقته على تمديد العقد المبرم بين العراق ومصر على شراء 12 مليون برميل من نفط خام البصرة الخفيف.

وقال مجلس الوزراء، في بيان صحفي، "وافق المجلس على تجديد العقد المبرم مع الهيئة المصرية العامة للبترول للعام المقبل ٢٠٢١ وبنفس الكمية العقدية البالغة (١٢) مليون برميل من نفط خام البصرة الخفيف، والشروط التعاقدية المعمول بها سابقا، مشترطاً التسديد ضمن المدة الزمنية التعاقدية، استثناءً من الضوابط رقم (٩) الصادرة من وزارة التخطيط".

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