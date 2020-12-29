طهران تحذر واشنطن: نرفض أي مغامرة جديدة بالعراق

2020/12/29 | 20:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن وحلفاءها يتحملون مسؤولية أي أعمال تخريبية وزيادة التوتر في المنطقة.وأعرب ربيعي عن “إدانة طهران ورفضها لأي مغامرة جديدة في العراق”، مشيرا إلى أن “حفظ الاستقرار والأمن هناك من أهم أولويات طهران”.وذكر […]

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