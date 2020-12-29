9 نصائح لرياضة بدون تعقيد

2020/12/29 | 20:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 14 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد موقع "مايو كلينك" (Mayoclinic) ، ان النشاط البدني يجب ألا يكون معقدا، ويمكن لشيء بسيط كالمشي السريع يوميا أن يساعدك في عيش حياة أكثر صحة.

واضاف الموقع الاميركي ان ممارسة رياضة المشي السريع يجب ان يكون وفق المعطيات التالية:

1- المشي السريع بانتظام يضمن لك وزنا صحيا، ويقيك من أمراض القلب والسكر وضغط الدم، إضافة إلى تقوية عظامك وعضلاتك، وتحسين مزاجك وزيادة توازنك وتناسقك.

2- كلما زادت سرعة مشيك وزادت المسافة وعدد مرات المشي، زادت الفوائد، بشرط المشي منتصبا مع رفع ذقنك وعينيك للأمام، والمحافظة على ظهرك مفرودا وبطنك مسطحا، وإبقاء ذراعيك بالقرب من جذعك مع ثنيهما عند الكوع، وإطالة خطوتك وتحريك ذراعيك مع كل خطوة بإيقاع ثابت ومنتظم.

3- يجب اختيار حذاء ذي نعل سميك ومرن لحماية قدميك وامتصاص الصدمات، وارتداء ملابس مريحة تناسب حالة الطقس، وتجنب الطرق ذات الحفر وأرصفة المشاة المكسرة.

4- الالتزام بالإحماء، بالمشي ببطء من 5 إلى 10 دقائق لإحماء عضلاتك وإعداد جسمك للتدرب، ثم التهدئة، بالمشي ببطء قبل نهاية الوقت من 5 إلى 10 دقائق لمساعدة عضلاتك على التهدئة.



وأخيرا الاستطالة، بتمديد عضلاتك بلطف بعد التهدئة.

5- كهدف عام، يفضل ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة يوميا على الأقل، وإذا لم تتمكن من تخصيص هذا القدر من الوقت، يمكنك تجرِبة العديد من الجولات القصيرة على مدار اليوم.

6- إذا كنت مبتدئا فيمكنك مشي 5 دقائق يوميا الأسبوع الأول، ثم زيادة المدة بمقدار 5 دقائق كل أسبوع حتى تصل إلى 30 دقيقة على الأقل.



لكن من أجل زيادة الفوائد الصحية، حاول أن تمارس النشاط البدني لمدة 60 دقيقة على الأقل خلال معظم أيام الأسبوع.

7- حافظ على حماسك وتابع تقدمك بفخر، فالاحتفاظ بسجل لعدد الخطوات التي تقطعها والمسافة التي تسيرها والمدة التي تستغرقها يمكن أن يكون مصدر إلهام لك، عندما ترى عدد الأميال التي قطعتها.

8- إذا كنت لا تستمتع بالمشي وحدك، فاشرك معك صديقا أو استمتع بالموسيقى أثناء المشي.



وإذا كنت تمشي في الهواء الطلق، فامشِ في أماكن آمنة ومضاءة جيدا.

9- إذا وجدت نفسك تهمل نشاط المشي اليومي، فلا تستسلم وذكر نفسك جيدا بالمزايا التي تشعر بها عندما تمارس هذا النشاط.



ثم عُد إلى المسار الصحيح نحو تحقيق هدف الاستمتاع بصحة أفضل.

الخلاصة: المشي العادي أحد أفضل الطرق للحفاظ على لياقتك البدنية إذا كان بالشكل الصحيح السابق توضيحه، وهو النشاط الوحيد الذي يؤدي لحرق السعرات الحرارية ببطء ولكن بثبات، حيث يعتمد الحرق على المسافة التي تقطعها ووزن جسمك أكثر من اعتماده على سرعتك، ودون الحاجة للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية ودفع أموال.

ا.ح

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