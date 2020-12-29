ديالى.. احباط هجوم شنته داعش بأسلحة “القنص” على قرية “ام الحنطة”

2020/12/29 | 20:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..

أفاد القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الثلاثاء، بإحباط هجوم شنته عناصر داعش الإرهابية على اطراف قرية ام الحنطة شمال شرق ديالى.

وقال التميمي لوكالة /المعلومة/، إن “عصابات داعش الارهابية شنت هجوما باسلحة القنص على نقطة مرابطة للحشد العشائري قرب قرية ام الحنطة في اطراف ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة)”، لافتا الى ان “الحشد تصدى لهم ببسالة الا ان اثنين من المقاتلين اصيبا احدهم بحالة حرجة”.

واضاف، ان “قوة تعزيز امنية وصلت الى منطقة الهجوم وبدات عملية تمشيط واسعة لتعقب الارهابيين”.

وتتعرض قرية ام الحنطة الى هجمات بين فترة واخرى من قبل داعش ما يؤدي الى سقوط ضحايا.



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