2020/12/29 | 20:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

كشف ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، عن وجود 19 منفذا في كردستان بأسماء قيادات وشخصيات كردية، داعيا الى تحرك بغداد لدول الجوار للسيطرة على تلك المنافذ.

وقال النائب عن دولة القانون عبد الهادي موحان لـ/المعلومة/ ان “كردستان لديها 21 منفذ وتتفاوض مع بغداد على اربع منافذ رسمية لتسليمها بشكل رسمي الى الحكومة المركزية”.

واضاف انه “لا فائدة من تلك المنافذ ولن تدر شيئا للحكومة المركزية”، عازيا الامر الى “وجود 19 منفذ اخر غير رسمي بأسماء وقيادات وشخصيات كردية تتحكم بها”.

واوضح موحان ان “كل شخصية لديها منفذ تدخل منه بضائعها وتجارتها خارج سيطرة حكومة الاقليم وسيحولون التجارة الى تلك المنافذ ولا فائدة من المنافذ الاربعة الاخرى التي تسلم لبغداد”.

ودعا موحان الى “تحرك الحكومة المركزية على دول الجوار لانزال قوات لفرض السيطرة على المنافذ الـ19 غير الرسمية”.انتهى25و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون: 19 منفذا بالإقليم غير رسمي تسيطر عليه شخصيات كردية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون: 19 منفذا بالإقليم غير رسمي تسيطر عليه شخصيات كردية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).