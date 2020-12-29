2020/12/29 | 20:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوباني تحيي تقاليداً كوردية قديمة في رأس السنة.. صور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/29 | 20:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوباني تحيي تقاليداً كوردية قديمة في رأس السنة.. صور ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوباني تحيي تقاليداً كوردية قديمة في رأس السنة.. صور ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).