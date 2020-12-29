الشفاء من كورونا يكسر حاجز 71 الفا في الرصافة خلال ساعات

2020/12/29 | 20:05 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل63 اصابة جديدة بفيروس كورونا ، بينها 42 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 63 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.– 42 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحيةقطاع الصدر 7 حالاتقطاع البلديات الاول 7 حالاتقطاع الرصافة 4 حالاتقطاع الشعب 7 حالاتقطاع البلديات الثاني 10 حالاتقطاع المدائن 7 حالات

و21 حالة رصدت من خلال مراجعة المؤسسات الصحية وكما يلي :مدينة الصدر 6 حالاتمنطقة الكرادة 4 حالاتوحالتان في كل من الدورة والحسينيةوحالة واحدة في كل من حي اور والسيدية و السعدون و الطالبية و المعامل و الامين والنعيرية .

الشفاء: 40

الوفيات: صفر

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج ،فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 73001 توفي منهم 1415 فيما اكتسب الشفاء 71041 ومتبقي قيد العلا ج 545 “.

ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام باجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماعي لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

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