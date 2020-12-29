"تكييف المناهج".. قائمة المواد غير المطلوبة من طلبة المدارس

2020/12/29 | 20:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، تكييف المناهج الدراسية بتقليص مواضيع محددة، ضمن سلسلة إجراءات لتنظيم الدراسة في العام الدراسي الحالي.

وذكرت الوزارة في بيان، 29 كانون الأول/ديسمبر، أنّ الوزير علي حميد الدليمي صادق على تكييف المناهج للصفوف غير المنتهية "التعليم العام، مدارس ثانوية كلية بغداد والمتميزين، والتعليم المسرع".

وأوضح البيان، أنّ الإجراء اتخذ "انسجامًا مع متطلبات" المرحلة الحالية وانتشار فيروس كورونا.

ونشرت الوزارة جداول بالمواد "غير المطلوبة والمحذوفة" من المنهاج الدراسية لطلبة الصفوف غير المنتهية في المراحل الثلاث، وكما يلي:

تكييف منهاج المراحل غير المنتهية- الدراسة الابتدائية:

منهاج الصفوف غير المنتهية - المرحلة الابتدائية - التعليم المسرع:

منهاج المراحل غير المنتهية - الدراسة المتوسطة:

منهاج الصفوف غير المنتهية - المرحلة المتوسطة - مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد:

منهاج المراحل غير المنتهية - الدراسة الإعدادية (الفرع العلمي):

منهاج المراحل غير المنتهية - الدراسة الإعدادية (الفرع الأدبي):

تكييف منهاج الصفوف غير المنتهية - المراحل الإعدادية (فرع الفنون):

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