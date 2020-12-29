بيار كاردان.. قصة حب بلا حدود مع تراخيص العلامات التجارية

2020/12/29 | 20:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس,-(أ ف ب) – من العطور إلى الأحزمة مرورا بأواني المطبخ أو قطع الأثاث… قدّم المصمم الفرنسي بيار كاردان على مدى عقود تراخيص لمنتجات كثيرة تحمل اسمه لدرجة تشتيت هوية علامته التجارية المشهورة عالميا.وقال المصمم الشهير في مقابلة مع وكالة فرانس برس في أيار/مايو 2019 “من الصعب جدا تحقيق شهرة في عالم الموضة.[…]

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