مورينيو يعلن نبأ غير سار لبيل.. ويتغنى بنجمه المنحوس

2020/12/29 | 20:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، اليوم الثلاثاء، أن المهاجم جاريث بيل سيغيب عدة أسابيع، بعد إصابته في ربلة الساق، خلال انتصار على مضيفه ستوك سيتي في دور الثمانية لكأس الرابطة الأسبوع الماضي.

وشارك بيل، المنضم على سبيل الإعارة من ريال مدريد، أساسيا وهز الشباك في الفوز 3-1، لكنه خرج مصابا بين الشوطين.

ويعاني مورينيو من نقص الخيارات لتعويض بيل في الهجوم، حيث قال المدرب البرتغالي إن شكوكا تحوم حول مشاركة لوكاس مورا وكارلوس فينيسيوس في مباراة فولهام غدا الأربعاء.

وأضاف: “لا أتوقع أن يكون بيل جاهزا، كما توجد شكوك حول مشاركة لوكاس وفينيسيوس في مباراة فولهام..



إصابة بيل ليست خطيرة لكني أتوقع غيابه عدة أسابيع”.

وكان بيل نال جائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز في آخر مواسمه مع توتنهام في 2013، قبل الانضمام لريال مدريد في صفقة قياسية عالمية وقتها.

لكنه لم يرتق لمستوى التوقعات حتى الآن وسجل 3 أهداف فقط مع النادي المنتمي لشمال لندن هذا الموسم.

وعبر مورينيو أيضا عن سعادته بتطور مستوى تانجاي ندومبلي في المباريات الأخيرة، خاصة بعد أن هز الشباك في التعادل 1-1 يوم الأحد مع مضيفه وولفرهامبتون واندرارز، لكنه قال إن اللاعب الفرنسي ليس لائقا بما يكفي حتى الآن لخوض 90 دقيقة كاملة.

وعانى ندومبلي البالغ من العمر 24 عاما من الإصابات منذ وصوله الموسم الماضي وأكمل مباراة مرتين فقط هذا الموسم.

وعلق مورينيو: “أنا سعيد بأدائه باستثناء مباراتين لم يكن في المستوى المطلوب.



إجمالا شهد مستواه تطورا كبيرا”.

وتابع: “اللعب في هذا المستوى المرتفع في الدوري الممتاز والبقاء في الملعب لمدة 90 دقيقة خطوة للأمام في طريق الوصول إلى أفضل مستوى لياقة بدنية.



يقدم ندومبلي عروضا جيدة جدا ويضيف أشياء جيدة للفريق”.

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