بالصور: زاخو يفجر مفاجأة بإسقاط الزوراء

2020/12/29 | 20:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فجر فريق زاخو، مفاجأة مدوية بإسقاطه الزوراء، بهدف دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الشعب الدولي، في ختام الجولة الـ11 من الدوري العراقي الممتاز.

الهدف الوحيد جاء بواسطة اللاعب زياد أحمد في الدقيقة 70.

وبهذا الفوز رفع زاخو رصيده إلى النقطة 17 في المركز الخامس.

بينما تراجع الزوراء إلى المركز السابع برصيد 16 نقطة.

رغم الأفضلية النسبية للزوراء إلا أنه أضاع عددا من الفرص، حيث مرت رأسية مهند عبد الرحيم فوق العارضة.

كما رد حارس زاخو، تسديدة حسين علي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني سعى الزوراء للهدف لكنه دفع ثمن اندفاعه.

وخطف زياد أحمد الهدف الوحيد في المباراة بالدقيقة (70).

ورغم محاولات الزوراء، لكن زاخو نجح في الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباراة.

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