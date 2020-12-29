أمانة بغداد يخطف فوزا ثمينا من الميناء

2020/12/29 | 20:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاد فريق أمانة بغداد من مدينة البصرة بالنقاط الثلاث، بعد فوزه على الميناء، مساء اليوم الثلاثاء، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الممتاز.

سجل جبار كريم الهدف الوحيد، في الدقيقة (64).

أمانة بغداد حقق المطلوب، وتعامل واقعية من خلال التأمين الدفاعي، واستثمار الفرص المتاحة.

ورفع أمانة بغداد رصيده إلى النقطة 17 في المركز الخامس

فيما تجمد رصيد الميناء عند النقطة 11 في المركز الـ15.

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