داعش يهاجم قرية بناحية كولالة

2020/12/29 | 20:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم ارهابيون بداعش اليوم الثلاثاء، على قرية ام الحنطة التابعة لناحية كولالة، ما ادى الى مقتل شخص واصابة اخر بجروح.

وقال مصدر خاص لـ PUKmedia، انه اثناء الهجوم لم يكن هناك اي قوة امنية في المنطقة، فيما قام اهالي القرية بمواجهة الارهابيين، ما ادى الى مقتل ارهابي بداعش بقيت جثته في القرية.

واشار المصدر الى ان الشخص المقتول يدعى عمر فاضل عدوان والمصاب يدعى صالح خلف محمد.

PUKmedia خاص

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