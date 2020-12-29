2020/12/29 | 20:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

سجل نادي الحشد الشعبي، اسمه في قائمة المنتخب الوطني بكرة السلة.

وقال رئيس نادي الحشد خالد كبيان في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “فريق كرة السلة بنادي الحشد الشعبي يقدم مستويات كبيرة في الدوري السلوي الممتاز واستطاع ان يحقق العلامة الكاملة حتى الان”.

واوضح ان “مدرب المنتخب الوطني عزيز بكير، اختار تشكيلة المنتخب الوطني والتي ضمت لاعبين من صفوف الحشد”، مشيراً الى ان “اللاعبين هما سجاد حسين وعباس هادي”.

يذكر ان نادي الحشد تأسس في عام الفين وعشرين وحصل على الشهادة التأسيسية من وزارة الشباب والرياضة.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يسجل حضوره في قائمة وطني السلة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يسجل حضوره في قائمة وطني السلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).