إسبانيا ترجح انكماش اقتصادها بأكثر من 10% هذا العام

2020/12/29 | 20:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا من المرجح أن ينكمش بأكثر من 10 في المئة هذا العام بسبب جائحة كورونا، والقيود التي فرضت على اقتصاد البلاد.

وقال سانشيز في مؤتمر صحفي عقده في قصر مونكلوا في مدريد: “نحن الآن أفقر بنسبة 10% عما كنا قبل عام”.



وتوقعت الحكومة في السابق انكماشا قدره 11.2 بالمئة للعام الحالي.

وأكد سانشيز أن الحكومة قررت الإبقاء على الحد الأدنى للأجر في البلاد بدون تغيير في 2021 بعد زيادة قوية في العام السابق.



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