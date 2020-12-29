2020/12/29 | 20:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد قررت وزارة التربية اليوم الثلاثاء، تقليص منهاج المراحل الدراسية غير المنتهية نظرا للظروف التي يمر بها البلاد من تفشي فيروس كورونا وتقليص الدوام.وصادق وزير التربية على “تكييف” المناهج الدراسية للصفوف غير المنتهية (التعليم العام، مدارس ثانوية كلية بغداد والمتميزين، والتعليم المسرع) وتم تقليص المنهاج وفق هذه التعليمات: تقليص منهاج المراحل …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التربية تقلص مناهج المراحل الدراسية غير المنتهية) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التربية تقلص مناهج المراحل الدراسية غير المنتهية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).