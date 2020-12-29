الحشد الشعبي يسجل حضوره في قائمة وطني السلة

2020/12/29 | 20:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]سجل نادي الحشد الشعبي، اسمه في قائمة المنتخب الوطني بكرة السلة.

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