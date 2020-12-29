2020/12/29 | 20:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قصيدةُ النثر: التشبيكُ الشعريّفن التشبيك" هو فن تراثي لدى بعض الشعوب التي لها تقاليد عريقة في فنون الصناعات اليدوية الفائقة الجودة والجمالية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بابل: مشروع مجاري الحلة سيوفر 3 الآف فرصة عمل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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