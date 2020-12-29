محافظ بابل: مشروع مجاري الحلة سيوفر 3 الآف فرصة عمل

2020/12/29 | 20:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصيدةُ النثر: التشبيكُ الشعريّفن التشبيك" هو فن تراثي لدى بعض الشعوب التي لها تقاليد عريقة في فنون الصناعات اليدوية الفائقة الجودة والجمالية

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