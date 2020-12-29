الأسهم الأوروبية تصعد بالختام لأعلى مستوى منذ فبراير

2020/12/29 | 20:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الصعود على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، لتسجل أعلى مستوى منذ فبراير/شباط الماضي.

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