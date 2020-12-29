النقل: توقيع عقد إنشاء ميناء الفاو الكبير غداً الأربعاء

2020/12/29 | 20:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، توقيع عقد إنشاء ميناء الفاو الكبير غداً الأربعاء.ودعت الوزارة، في سياق منشور على صفحتها الرسمية بموقع (فيس بوك)، القنوات الفضائية، إلى “تغطية الاحتفال الرسمي لتوقيع عقد إنشاء ميناء الفاو الكبير الذي سيقام يوم الاربعاء 30 كانون الأول 2020، على القاعة الكبرى في مقر الوزارة الكائن جوار نصب …

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