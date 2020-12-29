بينها توجيه يخص الكهرباء.. قرارات جلسة مجلس الوزراء (فيديو)

2020/12/29 | 20:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء، عدة

قرارات في جلسته التي عقدها اليوم، من

بينها الموافقة على قيام وزارة النقل

بالمضي في التعاقد لشراء باخرتين،

بالإضافة إلى توجيه وزارة الكهرباء

بإيجاد حل "أكثر فاعلية" للح

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