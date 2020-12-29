المتحدث باسم مجلس الوزراء: الحكومة الحالية لا تتوخى التصعيد (فيديو)

2020/12/29 | 20:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير

الثقافة حسن ناظم، الثلاثاء، إن

الحكومة تعاملت مع التحديات "بصبر

وحكمة"، وإنها "لا تتوخى التصعيد"، في

حين اعتبر أن موازنة 2021 بداية تنفيذ

"الخطة الإصلاحية الشاملة".

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