2020/12/29 | 20:29 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الطاقة الايراني: تفعيل اللجنة المشتركة الايرانية العراقية بعد توقف استمر 6 أعوام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/29 | 20:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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