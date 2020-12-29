بالفيديو..مسيرة تشييع رمزية بذكرى شهداء القائم بكربلاء

2020/12/29 | 20:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الثلاثاء، انطلاق مسيرة تشييع رمزي بذكرى حادثة شهداء القائم الذين سقطوا نتيجة قصف أمريكي على نقاط مراقبة للحشد الشعب...

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