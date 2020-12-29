بالفيديو..انتحار مواطن عراقي برمي نفسه من جسر الزبير بالبصرة

2020/12/29 | 20:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم مواطن عراقي، على الانتحار عن طريق رمي نفسه من على جسر الزبير وسط المحافظة، وأكد مواطنون أن محاولات إسعافه بعد انتشاله باءت بالفشل....

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