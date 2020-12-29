بالأسماء.. صدور الأمر الوزاري الخاص بقبول المعلمين على القناة العامة وقناة الشهداء

2020/12/29 | 20:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التربية/ المديرية العامة للعلاقات الثقافية / مديرية الاجازات الدراسية اصدارها الامر الوزاري الخاص بقبول المعلمين المجازين دراسياً في الكليات ولمدة ٤ سنوات براتب وتفرغ تام.

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