مصدر مسؤول: سداد ديون العراق عن شراء كهرباء ايران عبر المقايضة

2020/12/29 | 20:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال عضو غرفة التجارة الايرانية - العراقية المشتركة، سيد حميد حسيني، ان قسما من ديون العراق آزاء شرائه الكهرباء من ايران، سدّد عبر المقايضة.

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