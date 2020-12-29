بعد توقف استمر 6 أعوام.. تفعيل اللجنة المشتركة العراقية الايرانية

2020/12/29 | 20:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة المشتركة العليا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران والعراق، ستعاود نشاطها خلال العام القادم، بعد توقف استمر 6 سنوات.

وفي تصريح له بعد لقائه وزير التجارة العراقي علاء احمد الجبوري، أوضح اردكانيان أن “طهران تستضيف خلال الأسابيع القادمة اجتماع اللجنة المشتركة العليا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران والعراق، بعد توقف لستة أعوام متتالية”.

واضاف أن “وفدا مختصا سيمثل العراق في هذا الاجتماع، على أن يجري مباحثات بناءة مع القطاعين العام والخاص الإيرانيين، وبما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية”.

بدوره، اعتبر الوزير العراقي أن “زيارة وزير الطاقة الإيراني والوفد المرافق له إلى بغداد، تهيئ الأرضية لعقد اجتماع اللجنة المشتركة بمزيد من النجاح”.

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