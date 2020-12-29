’’مخيفة وانفجارية’’.. ملاحظات نيابية مقلقة على موازنة 2021

2020/12/29 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

رأى عضو اللجنة المالية النيابية، النائب عبد الهادي السعداوي، الثلاثاء (29 كانون الأول 2020)، ان موازنة 2021 ليست تقشفية وهي الأعلى منذ 2003 واصفاً اياها بالانفجارية.

وقال السعداوي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "الحكومة تعهدت بان تكون موازنة 2021 تقشفية، لكنه وبعد اطلاعنا على الارقام التي تضمنتها الموازنة، تبين انها (انفجارية وهي الاعلى بعد 2003)"، وفقاً لما صرح به.

وتابع "لم نر في بنود الموازنة اي ضغط للنفقات، بل ذهبت الحكومة الى رفع سقف الموازنة العامة، وهذا يدل على انه ليس لديها خطة لمعالجة الازمة الاقتصادية الكبيرة التي يمر بها العراق في قانون الموازنة".

واشار الى ان "موازنة 2021 تضمنت ارقاماً مخيفة، وهي عاجزة عن ايجاد تمويل للنفقات، ناهيك عن الديون الكبيرة للمصارف المحلية والدولية".

واكمل النائب بالقول ،ان "العراق يواجه ازمة مالية صعبة، ويجب ان يتم ضغط النفقات"، لافتا الى ان "هناك الكثير من الملاحظات على موازنة 2021 منها عدم وجود خطة استثمارية لمواجهة العجز المالي والانتباه الى ملف البطالة بالاضافة الى الموازنة ذهبت الى ايقاف كل المشاريع الجديدة في تنمية الاقاليم والاستثمارية واتجهت فقط الى المشاريع المستمرة".

ومضى بالقول "الحكومة خصصت اموال كبيرة لوزارة الكهرباءالعاجزة عن ايجاد حلول لازمة الطاقة، وكان لابد ان تركز جهودها على الجباية وتنظيم تزويد المواطنين بالطاقة كذلك القطاع الصناعي والزراعي الذي يمكن من خلالهما تغطية جزء كبير من احتياجات الاسواق وتوفير فرص اكبر للعاطلين".

ونشرت (بغداد اليوم)، مشروع موازنة 2021 المصوت عليها في مجلس الوزراء، والتي وصلت الى البرلمان في وقت سابق من اليوم.

وتضمنت النفقات في الموازنة العامة لـ 2021، تخصيص مبلغ مقداره (164206006155)، مائة وأربعة وستون ترليون ومئتان وستة مليارات وستة ملايين ومائة وخمسة وخمسون ألف دينار.

وبلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية، (71046051671) الف دینار (احدى وسبعون ترليون وستة واربعون مليار واحدی وخمسون مليون وستمائة واحدى وسبعون الف دينار).

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