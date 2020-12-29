الغنام يعلن السماح لأهالي بغداد وبقية المحافظات بدخول الأنبار عبر سيطرة بزيبز

2020/12/29 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد عمليات الأنبار - اللواء الركن ناصر الغنام - فيس بوك

الغنام .....



السماح لابناء محافظة بغداد والمحافظات الاخرى من بلدنا العزيز بالدخول من سيطرة بزيبز الى محافظة الانبار اختصار للوقت والمسافة واعتبارا من يوم غد

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